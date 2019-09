Saída de Bolton pode trazer flexibilidade para negociações nucleares

A saída do conselheiro de segurança nacional dos EUA Hawkish John Bolton pode trazer flexibilidade às próximas negociações nucleares com a Coreia do Norte, mas pode minar os esforços para alcançar a desnuclearização completa do regime, disseram analistas nesta quarta-feira (11).

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou em um tuíte surpresa terça-feira (10) que demitiu o conselheiro conservador e que nomeará um substituto na próxima semana. Ele citou fortes discordâncias com muitas das sugestões de política externa de Bolton.

A remoção de Bolton ocorreu no momento em que os Estados Unidos e a Coreia do Norte se preparam para retomar suas negociações nucleares, no final deste mês, após um período de tensões causadas pelas reações iradas de Pyongyang ao exercício militar do mês passado entre Seul e Washington.

É provável que a Coreia do Norte dê as boas-vindas às notícias da partida de Bolton, já que há muito tempo ele é alvo de sérias discordâncias devido à sua defesa anterior de um ataque preventivo contra o regime norte-coreano e à sua visão intransigente sobre como desnuclearizar o país.

"O momento pode ser conveniente para a diplomacia dos EUA com a Coreia do Norte", disse Leif-Eric Easley, professor associado de estudos internacionais da Universidade Ewha Womans.

(O líder norte-coreano) Kim Jong-un pode transformar essa troca na cúpula de Washington como uma vitória na política doméstica norte-coreana. Isso aumentaria a probabilidade de as negociações de desnuclearização recomeçarem em breve.

No entanto, a ausência de profissional de segurança não político alimentou preocupações de que a política externa de Trump pudesse ser impulsionada mais por considerações políticas, particularmente antes de sua batalha pela reeleição.

"Agora, Bolton, que é versado na questão da desnuclearização e não é político, foi removido, o que significa que políticos como Trump e o secretário de Estado Mike Pompeo podem liderar o manejo do dilema nuclear da Coreia do Norte", disse Park Won-gon, professor de política internacional da Universidade Global Handong. "Portanto, as chances são de que os políticos possam priorizar interesses políticos, principalmente quando a época das eleições se aproxima", acrescentou.

Linha dura

Bolton assumiu o posto de segurança na Casa Branca em abril do ano passado, sucedendo a H.R. McMaster. Posteriormente, ele manteve sua posição de linha dura em relação aos norte-coreanos, insistindo que não haveria alívio de sanções até que Pyongyang dê passos amplos e verificáveis ​​de desnuclearização.

A Coreia do Norte se revoltou com as posições de Bolton, denunciando-o como "um conselheiro destruidor de segurança", "defensor da guerra", "sujeito estruturalmente defeituoso" e "defeituoso humano".

Assim, o disparo de Trump em Bolton poderia ajudar a aliviar as tensões com Pyongyang, à medida em que os políticos se preparam para o que seria mais um cabo de guerra desgastante nas etapas de "negociações sobre desnuclearização entre a Coreia do Norte e os EUA '', dizem assessores.

Mas há preocupações de que uma equipe de política externa dos EUA desprovida de uma figura rica em princípios possa se contentar com um compromisso político aquém do objetivo tão alardeado de Washington de "desnuclearização final e totalmente verificável" da Coreia do Norte.

Pompeo negou a opinião de que a saída de Bolton poderia levar a uma mudança de política. "Eu não acho que nenhum líder ao redor do mundo suponha que, porque um de nós se afaste da política externa do presidente Trump, mude de maneira material", disse Pompeo em uma reunião de imprensa na Casa Branca.

Conversa com Pyongyang

A demissão abrupta de Bolton ocorreu um dia depois de o vice-ministro das Relações Exteriores da Coréia do Norte, Choe Son-hui, ter dito que Pyongyang está disposta a manter conversações em nível de trabalho com Washington ainda este mês.

O Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul (NSC) realizou uma reunião regular hoje, durante a qual tomou nota do anúncio da Coreia do Norte de que pode conversar com os EUA.

Em um comunicado, o NSC disse que continuará a realizar esforços diplomáticos para atingir a meta de desnuclearização completa da Península Coreana o mais rápido possível por meio de negociações.