Rocha se solta e mata duas crianças brasileiras na cordilheira dos Andes, no Chile

Duas meninas brasileiras, de 3 e 7 anos, morreram depois que uma rocha se soltou quando visitavam uma represa na cordilheira dos Andes, no Chile, nesta segunda-feira (3). As informações foram repassadas por autoridades locais.

As crianças, acompanhadas dos pais, faziam um passeio pela represa de Yeso, 100 km a leste de Santiago, quando a rocha se desprendeu em um setor com acesso restrito a visitas. As famílias eram amigas e as meninas estudavam na mesma escola, no Maranhão.

"Foi um acidente lamentável. Ocorreu este grande desprendimento, atingido as pequenas", disse à imprensa Mireya Chocair, governadora da Província Cordillera.

A menina de 3 anos morreu na hora e sua amiga foi levada a um centro de assistência, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelas pedras que caíram sobre ela.

O local onde ocorreu a tragédia devia estar fechado para turistas, mas as barreiras estavam levantadas, segundo a imprensa local. O motivo do local estar aberto será investigado.

A represa de Yeso é uma das atrações mais visitadas por turistas que chegam à capital chilena no inverno para ver a neve.

Em outro acidente com turistas brasileiros, há dez dias seis pessoas da mesma família morreram em um apartamento de Santiago, intoxicados por monóxido de carbono.