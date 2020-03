Benny Gantz, rival do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, foi eleito nesta quinta-feira (26) presidente do Parlamento israelense, no âmbito de um provável acordo de compartilhamento de poder entre os dois homens.

O ex-chefe do Exército foi eleito com 74 votos a 18, obtendo os votos dos deputados do Likud de Netanyahu, mas perdendo o apoio do seu próprio campo.

Os líderes do seu partido Azul-Branco se recusaram a endossar essa aproximação com o primeiro-ministro.