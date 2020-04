Reino Unido inclui dados de asilos e atinge 2º maior saldo de óbitos na Europa

O número oficial de mortos pela pandemia de coronavírus no Reino Unido subiu para 26.097 nesta quarta-feira (29), o segundo maior balanço na Europa atrás da Itália, depois que o governo incluiu dados de asilos e outros estabelecimentos.

Até agora, as autoridades de saúde britânicas contabilizavam apenas mortes em hospitais de pessoas infectadas com a Covid-19. O balanço de terça-feira foi de 21.678 mortos. Antes da alteração na metodologia de contagem, o Reino Unido nem aparecia no ranking dos cinco países com mais óbitos pela Covid-19.

Onde há mais mortes?

1- EUA: 60.640

2- Itália: 27.682

3- Reino Unido: 26.097

4- Espanha: 24.275

5- França: 23.660