Reino Unido: Ex-chanceler confirma estar na corrida para ser o novo primeiro-ministro

O ex-ministro britânico das Relações Exteriores Boris Johnson, um fervoroso defensor do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), confirmou nesta quinta-feira (16) que será candidato ao posto de primeiro-ministro, quando Theresa May deixar a função.

"É claro que vou fazer isso", afirmou Johnson durante um evento que reunia lideranças do mundo empresarial em Manchester, noroeste da Inglaterra, confirmando algo que a maioria de seus colegas conservadores e dos analistas políticos dava como certa.

May prometeu renunciar depois que o acordo do Brexit concluído com Bruxelas em novembro tiver sido adotado pelos deputados britânicos. Não estabeleceu uma data.

Theresa May, atual primeira-ministra, sofre desgaste político após sucessivas derrotas no Parlamento AFP

Nesta semana, ela anunciou que apresentará, no início de junho, um projeto de lei sobre termos do acordo do Brexit, e não sobre o texto em si mesmo. As versões de May já foram rejeitadas três vezes no Legislativo. Se o texto não for aprovado, May pode se ver forçada a deixar cargo.

Theresa May chegou ao comando do governo britânico após o referendo de 2016 sobre o Brexit e a renúncia de seu antecessor David Cameron. Na época, o eurocético Boris Johnson, que durante um tempo esteve na disputa, acabou desistindo.