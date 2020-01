Reino Unido está oficialmente fora da União Europeia

O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia nesta sexta-feira (31), três anos e meio depois do referendo no qual 52% dos britânicos votaram a favor do Brexit, com o desejo de recuperar a soberania plena.

>Entenda o que é o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia

Às 23h locais (20h de Brasília), meia-noite na Europa continental, o Reino Unido se tornou o primeiro país a deixar o bloco europeu, em meio a gritos de "Liberdade!" dos partidários do Brexit e à tristeza de seus detratores.

Em frente ao Parlamento Britânico, defensores do Brexit comemoraram a saída da União Europeia Foto: AFP

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu nesta sexta-feira (31) uma "nova era" de cooperação com a União Europeia (UE) após o Brexit, afirmando que este evento marca o começo de uma etapa que ele espera que se torne um "sucesso impressionante.

Bandeira britânica é retirada do mastro no Parlamento Europeu, em Bruxelas Foto: AFP

"Isso não é o fim, mas um começo", disse em uma mensagem transmitida à nação pouco antes da entrada em vigor do Brexit.

"Sei que podemos transformar essa oportunidade em um sucesso impressionante", acrescentou.

"Nós desejamos que esse seja o começo de uma nova era de cooperação amigável entre a UE e uma Grã-Bretanha cheia de energia", afirmou.