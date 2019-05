Rebelião militar é para quebrar "ditadura" venezuelana, diz opositor

O opositor venezuelano Leopoldo López assegurou nesta quinta-feira que o fracassado motim militar da última terça-feira é parte de um processo para pôr fim ao governo do presidente Nicolás Maduro, que chamou de "ditadura".

"É parte de um processo, é uma fissura que se tornará uma fissura maior (...) que vai acabar rompendo a barragem", disse López na residência do embaixador da Espanha, onde se refugiou na terça-feira após ser libertado de sua prisão domiciliar pelos rebelados.

Lopez negou que o motim que liderou junto com o opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino tenha fracassado. "A ruptura começou", disse, ressaltando que o que começou na terça-feira "é um processo irreversível", porque os militares "perceberam que não estão sozinhos".

Guaidó convocou as Forças Armadas a ser juntar ao levante. Os rebeldes buscaram asilo na embaixada brasileira e López se refugiou na residência do embaixador espanhol em Caracas.

"Nós nos preparamos para isso, isso não é improvisado", disse López, anunciando que "mais movimentos virão no setor militar".

Mais cedo, um tribunal venezuelano ordenou a nova prisão de López por violar "flagrantemente" a prisão domiciliar que lhe foi imposta em agosto de 2017. O governo espanhol, contudo, garantiu que não o entregará às autoridades.

O governo da Espanha "em nenhum caso contempla a entrega de Leopoldo López às autoridades venezuelanas nem sua saída da Residência do Embaixador", afirmou o Executivo em comunicado, desejando também "encontrar uma solução o mais rápido possível".

No texto, o executivo do socialista Pedro Sánchez, que no início de fevereiro reconheceu Guaidó como presidente interino, também lembra "a imunidade e a inviolabilidade" desfrutada tanto pela embaixada como pela residência oficial do embaixador.