Rebeldes do Iêmen dizem ter matado ou ferido 500 soldados da Arábia Saudita

Rebeldes houthis do Iêmen, que são apoiados pelo Irã, disseram neste domingo, 29, ter matado ou ferido 500 soldados da Arábia Saudita e capturado outros 2 mil militares, entre eles muitos oficiais. Para corroborar a história, eles divulgaram imagens de vídeo que mostram centenas de soldados presos e veículos blindados destruídos.

A ação teria ocorrido na fronteira entre Iêmen e Arábia Saudita. Se comprovada, seria a maior operação dos rebeldes contra os sauditas desde o início da guerra civil iemenita. O Exército saudita não emitiu nenhum comunicado sobre o assunto. O governo do Iêmen, que luta contra os houthis, classificou a ação de "fantasiosa". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.