Raridade na natureza, girafas brancas são abatidas por caçadores no Quênia

Raridade na natureza, duas girafas brancas foram mortas por caçadores no nordeste do Quênia, denunciaram conservacionistas. Guardas encontraram as carcaças da fêmea e de seu filhote em um vilarejo em Garissa, no nordeste do país.

A terceira girafa branca continua viva e se tornou a última sobrevivente do mundo. A aparência branca dos animais é devido à uma condição rara chamada de leucismo, que deixa as células da pele sem pigmentação. Não se deve confundir o leucismo com albinismo.

As notícias sobre girafas brancas se espalharam pelo mundo após serem fotografadas em 2017. "É um dia muito triste para a comunidade de Ijara e para o Quênia como um todo. Somos a única comunidade do mundo que é guardiã de girafas brnacas", disse o gestor do parque de conservação Ishaqbini Hirola, Mohammed Ahmednoor.

Os caçadores ainda não foram identificados. A motivação do crime ainda é incerta. A Sociedade de Vida Selvagem do Quênia informou que está investigando o caso.