Rainha Elizabeth posta no Instagram pela primeira vez

A rainha Elizabeth II aderiu às redes sociais nesta quinta-feira (7) ao postar pela primeira vez no Instagram da família real britânica. Ela registrou uma visita que fez ao Museu de Ciência Natural de Londres e no final assinou: "Elizabeth R."

A rainha foi ao museu para anunciar a exposição de verão e inaugurar um novo espaço para apoiadores da instituição. Na publicação, ela compartilhou a foto de uma carta enviada pelo matemático e pioneiro da computação do século XIX, Charles Babbage, para seu tataravô, o príncipe Albert, marido da rainha Vitória.

“Hoje, ao visitar o Museu de Ciências, fiquei interessada ao descobrir uma carta do Arquivo Real, escrita em 1843, para meu tataravô, o príncipe Albert”, escreveu.

No texto, Babbage fala sobre uma máquina analítica que havia inventado, que fazia cálculos com cartões perfurados e tinha unidade de memória.

"Na carta, Baggage disse à rainha Victoria e ao príncipe Albert sobre sua invenção, a Máquina Analítica, sobre a qual os primeiros algoritmos foram criados por Ada Lovelace (matemática), uma filha de Lorde Byron (poeta)", descreveu a rainha.