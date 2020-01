Rainha Elisabeth avalia renúncia de Harry e Meghan

Após o comunicado sobre a renúncia de Príncipe Harry e Meghan Markle, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado na noite desta quarta-feira (8) em que afirma que a decisão será avaliada pela Rainha Elizabeth.

"As discussões com o Duque e a Duquesa de Sussex estão no início. Nós entendemos o desejo deles de ter um posicionamento diferente, mas esses assuntos são complicados e tomarão tempo para serem resolvidos", diz o comunicado enviado à rede BBC.

Renúncia

Harry e Meghan afirmaram em publicação no Instagram que irão renunciar as funções reais e buscar a independência financeira. Eles disseram ainda que vão se dividir entre o Reino Unido e a América do Norte.

"Após meses de reflexão e discussões internais, nós escolhemos fazer uma transição em 2020 e começar a desempenhar um papel progressivo dentro desta instituição. Vamos dar um passo atrás como membros sêniores da família real e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independentes", diz o comunicado.