Quatorze leões escapam de parque na África do Sul

Quatorze leões perambulavam perto de uma cidade no nordeste da África do Sul depois de escaparem do Parque Nacional Kruger - alertaram autoridades hoje(7), pedindo à população que permaneça vigilante.

O grupo de leões foi visto nas proximidades de uma mina de fosfato, perto da cidade de Phalaborwa, no limite oeste do Parque Kruger. Não se sabe desde quando os felinos estão em liberdade.

"Pedimos aos trabalhadores da mina de Foskor e à população que permaneçam vigilantes", alertou o Ministério do Meio Ambiente e Turismo da província de Limpopo, onde o parque está localizado.

Estratégia para captura

As autoridades da província e do Kruger não entraram em acordo sobre como levar os animais de volta à reserva.

O porta-voz dos parques nacionais Ike Phahla explicou que simplesmente devolvê-los à reserva pode não funcionar. "Eles podem escapar de novo ou serem perseguidos por outros leões, porque os leões são bastante territoriais".

Em uma reunião, concluiu-se que os leões tinham de ser capturados e levados para o Kruger, disse o Ministério. O parque acredita, porém, que essa medida não será eficaz.

"Eles vão voltar a escapar, e outros leões que dominam a região vão expulsá-los", disse o porta-voz do Kruger, Ike Phaahla, segundo a rede de televisão SABC.

"Temos que identificar um parque natural para onde (os leões) possam ser levados para que estabeleçam seu próprio território", explicou.

Até que o assunto seja resolvido, os felinos "representam um perigo para aqueles que trabalham na área", alertou.

O Parque Nacional Kruger é uma das maiores reservas de caça da África, cobrindo uma área de 19.485 quilômetros quadrados (7.523 milhas quadradas). A área é cercada em grande parte, e não está claro como os leões deixaram o parque.

Segunda ocorrência

Na quarta-feira(05) à noite, um leopardo do Parque Kruger atravessou uma cerca elétrica e invadiu um local da equipe da reserva, onde matou um menino de dois anos.

As circunstâncias exatas de sua morte permanecem obscuras. Em um comunicado, o parque disse que os guardas mataram o leopardo.