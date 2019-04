Protestos dos coletes amarelos na França chegam ao 21º fim de semana

Manifestantes do movimento coletes amarelos estão tomando as ruas em diversas cidades francesas no 21º fim de semana ininterrupto de protestos contra as políticas econômicas do governo de Emmanuel Macron. Centenas de pessoas se reuniram em Rouen, na Normandia, e outras centenas se concentravam na Place de la Republique, em Paris, para dar início a uma marcha.

A polícia parisiense tem procurado ajustar sua estratégia para ser mais ágil e proativa no combate a episódios de violência durante os protestos. A avenida Champs-Elyseés segue bloqueada aos manifestantes, depois de ter sido palco de tumultos no mês passado, quando dezenas de lojas foram saqueadas e algumas foram incendiadas por manifestantes.

Os protestos dos coletes amarelos começaram em 17 de novembro, em oposição a aumentos de impostos, mas tiveram seu foco ampliado posteriormente para uma rejeição pública às políticas econômicas de Macron. Segundo os manifestantes, tais medidas favorecem grandes empresas e ricos em detrimento das classes econômicas mais baixas do país. O movimento tem atraindo um número cada vez menor de manifestantes, mas ainda continua sendo um desafio para o governo francês.