Príncipe Harry é enganado por humoristas russos e diz, por telefone, que Trump "tem sangue nas mãos"

Dois célebres comediantes russos enganaram o príncipe Harry que, acreditando falar com a ativista ambiental sueca Greta Thunberg, afirmou por telefone que o mundo é liderado por "gente doente" e que Donald Trump tem "sangue nas mãos" por estimular a produção de carbono.

Vladimir Kuznetsov e seu companheiro Alexei Stolyarov, conhecidos como "Vovan e Lexus", assumiram, à AFP, a autoria dos trotes, após publicação do tabloide britânico "The Sun" sobre o ocorrido.

Em duas conversas com Harry, em dezembro e em janeiro, eles fizeram o príncipe acreditar que falava com Greta e com seu pai, Svante.

Segundo "The Sun", o príncipe deu seu apoio à adolescente e atacou o presidente dos Estados Unidos por sua postura sobre a mudança climática. "Infelizmente, o mundo está sendo liderado por algumas pessoas muito doentes e (...) é a geração mais jovem que vai fazer a diferença", teria dito Harry, conforme o tabloide.

"Acredito que o simples fato de Donald Trump estar promovendo a indústria do carvão seja tão grave nos Estados Unidos que [Trump] tem sangue nas mãos", completou.

Sobre Boris Johnson, disse acreditar que "é um bom homem" e que Greta é "uma das poucas pessoas" que podem chegar à "alma" de premiê britânico.

O príncipe também declarou que distanciou-se de seu tio, príncipe Andrew, acusado de estupro por uma mulher estadunidense quando era menor, e falou de sua mudança para o Canadá com Meghan e com seu filho Archie, de 10 meses.

"Às vezes a decisão correta não é a mais fácil, mas é a decisão correta para nossa família, a decisão correta para proteger meu filho", acrescentou Harry, ainda conforme o "Sun".

A dupla de humoristas costuma enganar políticos, estrelas e outras personalidades com este tipo de ligação. Entre suas vítimas, estão o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o francês Emmanuel Macron, o ícone do pop Elton John e o premiê britânico, Boris Johnson, quando ainda era ministro das Relações Exteriores.