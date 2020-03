Príncipe Albert II de Mônaco testa positivo para coronavírus

O príncipe Albert II, chefe de Estado do principado do Mônaco, deu positivo ao Covid-19, mas seguirá trabalhando de seu escritório particular. O estado de saúde dele "não inspira preocupações", anunciou o palácio nesta quinta-feira (19).

"O príncipe Albert II de Mônaco, que foi testado no início desta semana, deu positivo para Covid-19. Seu estado de saúde não causa nenhuma preocupação", disse o palácio em comunicado três dias após o ministro de Estado, Serge Telle, equivalente ao primeiro-ministro, anunciou que havia testado positivo.

O negociador europeu para o Brexit, Michel Barnier, também testou positivo para coronavírus.