Princesa Sofia da Suécia vai trabalhar em hospitais no combate ao coronavírus

A princesa Sofia da Suécia começa a trabalhar em hospitais de seu país para ajudar no combate ao coronavírus.

"A Princesa Sofia fez um curso de três dias no Sophiahemmet (hospital privado em Estocolmo, do qual ela é a presidente honorária). A princesa Sofia não trabalhará diretamente com os pacientes, mas ajudará as pessoas que trabalham lá a desinfetar os materiais", diz o comunicado na página oficial da realeza no Instagram.

A princesa Sofia da Suécia é mulher do príncipe Carl Philip. Ela deve começar o trabalho em breve e não terá contato direto com pacientes com coronavírus. Sua função também será a de orientar pessoas nos centros hospitalares.

A Suécia, diferentemente do resto da Europa, resolveu ser mais branda na abordagem sobre o coronavírus. Na terça-feira (14), o país passou de 1.000 mortes pela doença e tem mais de 11 mil casos registrados. Os números são bem mais elevados com relação a países como Finlândia, Dinamarca e Noruega.

O primeiro-ministro, Stefan Löfven, resiste a um lockdown nacional autoritário e, em vez disso, apela para a responsabilidade individual dos cidadãos.