Primeiro-ministro Boris Johnson dá entrada em UTI no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de 55 anos, que testou positivo para o novo coronavírus há dez dias, deu entrada na unidade de cuidados intensivos nesta segunda-feira (6), no dia seguinte à sua hospitalização no centro de Londres, anunciou um porta-voz de Downing Street.

"Durante a tarde, o estado de saúde do primeiro-ministro se deteriorou e, por conselho de sua equipe médica, ele foi transferido para a unidade de cuidados intensivos do hospital", informou o porta-voz. "O primeiro-ministro pediu ao ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab (...) que o substitua no que for necessário", acrescentou em um comunicado.

"Ele passou uma noite tranquila no Hospital St Thomas, em Londres, e está de bom humor", disse, mais cedo, um porta-voz de Downing Street nesta segunda-feira.

O líder conservador, de 55 anos, anunciou em 27 de março que testou positivo para o coronavírus e que permaneceria sete dias em isolamento em sua residência em Downing Street.