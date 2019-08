Presidente do Irã diz que negociações com os EUA são inúteis

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, subiu o tom em relação às negociações com os Estados Unidos, ao chamá-las de "inúteis" nesta quinta-feira. "Agora que nossos inimigos não aceitam a lógica, não podemos responder com lógica", afirmou o líder do país persa, em discurso durante inauguração de um sistema de mísseis de longo alcance.

As tensões entre americanos e iranianos aumentaram desde que Washington se retirou do acordo nuclear de 2015 e impôs sanções ao Irã. Recentemente, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou que as barreiras impostas ao país persa estão funcionando.