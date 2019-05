Presidente da Indonésia é reeleito com 55% dos votos

O presidente da Indonésia (maior país muçulmano do mundo), Joko Widodo, foi reeleito para um segundo mandato com 55,5% dos votos, contra 44,5% para seu adversário, Prabowo Subianto, informou nesta terça-feira (horário local) a comissão eleitoral.

"Esta decisão foi anunciada no dia 21 de maio [...] e será efetivada imediatamente", declarou o chefe da Comissão Eleitoral, Arief Budiman, em entrevista transmitida "ao vivo" pela imprensa local.

A publicação oficial dos resultados da eleição, realizada no dia 17 de abril, estava prevista para a próxima quarta-feira, mas o temor de protestos na ruas envolvendo a apuração final fez com que o anúncio fosse antecipado.

As autoridades reforçaram a segurança em Jacarta temendo protestos da oposição.

Joko Widodo é um muçulmano moderado, enquanto o general Prabowo Subianto se apresentou como um ardoroso nacionalista simpático aos membros da linha-dura islâmica.

A campanha eleitoral esteve marcada pela virulência, com acusações pessoais de todo tipo e uso indiscriminado de "fake news".

Em 2014, o presidente - de 57 anos, apelidado de "Jokowi" - já havia derrotado Subianto, de 67, por uma estreita margem, e o candidato derrotado então questionou os resultados perante a Justiça.

Quase 190 milhões de pessoas votaram em abril passado na Indonésia, arquipélago com 17 mil ilhas que constitui o país com o maior número de muçulmanos do planeta.

Widodo concentrou sua campanha eleitoral no desenvolvimento da infraestrutura, como construção de pontes, estradas e aeroportos.

Muçulmano praticante, o presidente se antecipou às acusações de ser anti-Islã nomeando o influente clérigo Ma'ruf Amin como companheiro de chapa.