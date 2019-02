O presidente chileno, Sebastián Piñera, confirmou nesta quarta-feira que convidou Juan Guaidó, opositor e autoproclamado presidente da Venezuela reconhecido por cerca de 50 países, para uma cúpula de presidentes que em março tentará criar um fórum que pretenda substituir a Unasul.

Dias atrás, o direitista pediu aos países da região para se juntarem a este novo fórum. No entanto, excluiu a Venezuela porque considerou que não cumpria o requisito de ser uma democracia plena.

"Temos uma reunião de presidentes no mês de março em nosso país para discutir, com determinação, muitos dos problemas que afetam nosso continente e, é claro, Juan Guaidó é convidado para esta reunião", disse Piñera. jornalistas nesta quarta-feira, no meio de uma visita ao sul do país.

O presidente chileno, um dos mais envolvidos na pressão internacional sobre o governo de Nicolás Maduro, fez o anúncio durante um evento no qual ele lembrou o terremoto de magnitude 8,8 que atingiu o Chile em 2010.