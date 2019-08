Premiê do Paquistão alerta sobre conflito nuclear contra a Índia

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, alertou nesta segunda-feira, dia 26, que uma possível guerra entre seu país e a Índia, ambos potências nucleares, "terá um impacto em todo o mundo". Khan pediu apoio das Nações Unidas para mediar o conflito sobre a região da Caxemira, cuja soberania é contestada pelos dois países. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.