Portugal: acidente de ônibus deixa mais de 28 mortos

Vinte e oito pessoas morreram em um acidente com um ônibus que transportava turistas em Santa Cruz, na Ilha da Madeira, em Portugal, na tarde desta quarta-feira (17). O veículo saiu da estrada e virou, por volta das 18h30 (16h30 em Brasília).

Segundo o prefeito do município de Santa Cruz, Filipe Souza, morreram 11 homens e 17 mulheres, entre eles quatro pessoas que não estavam dentro do ônibus. Souza disse ainda que há vítimas de várias nacionalidades, a maioria alemã.

22 passageiros foram transportados para o Hospital Central do Funchal AFP

No ônibus de turismo seguiam 51 pessoas e grande parte dos passageiros qeram de nacionalidade alemã. O condutor da viatura é português e sobreviveu ao acidente.

O ônibus descia estrada inclinada quando perdeu o controle em uma curva e caiu em um barranco tendo sido ‘travado’ na queda por uma casa que havia abaixo. O veículo é da empresa SAM - Sociedade de Automóveis da Madeira, fretado pela Travel One.

O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, pretendia viajar ainda esta noite para o Funchal, para acompanhar a situação após o acidente. No entanto, o Chefe de Estado esclareceu que o avião da Força Aérea que ia utilizar vai ser mobilizado para transportar feridos.

Em declarações à imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa expressou "pesar" aos familiares das vítimas.