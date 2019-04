Portugal: acidente de ônibus deixa 29 mortos

Um acidente com um ônibus na ilha da Madeira matou 29 turistas alemães, informaram nesta quarta-feira as autoridades portuguesas, em seu último boletim sobre a tragédia.

O prefeito da comuna de Santa Cruz, Filipe Souza, havia informado a morte de 17 mulheres e 11 homens no acidente, mas um dos feridos - uma mulher - faleceu posteriormente no hospital.

22 passageiros foram transportados para o Hospital Central do Funchal AFP

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que todas as vítimas eram alemãs.

"Manifesto a tristeza e a solidariedade de todos os portugueses neste momento trágico, e o pesar a todas as pessoas próximas às vítimas, que segundo me informaram, são todas alemãs", declarou o presidente à TV estatal RTP.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que irá ao local do acidente ainda esta noite.

O veículo saiu da estrada e virou, por volta das 18h30 AFP

A TV informou que o ônibus saiu da estrada e capotou várias vezes. O acidente ocorreu às 18h30 local (14h30 Brasília), segundo Filipe Sousa.

Por razões ainda desconhecidas, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu sobre uma casa construída à margem da estrada.

O primeiro-ministro português, António Costa, revelou no Twitter ter entrado em contato com a chanceler alemã, Angela Merkel.

Foi com profundo pesar que tive conhecimento do trágico acidente ocorrido na Madeira", lamentou o chefe de governo socialista. "Em nome do governo português, apresento minhas mais sentidas condolências a todas as pessoas afetadas. Também tive a oportunidade de transmitir todo o meu pesar à chanceler Angela Merkel por estes momentos difíceis".