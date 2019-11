Polícia liberta 259 reféns de reformatório islâmico na Nigéria

A polícia nigeriana libertou 259 pessoas de um reformatório islâmico no sudoeste da Nigéria, como parte de uma série de operações semelhantes em todo o país nas últimas semanas.

Homens, mulheres e crianças foram mantidos reféns em um centro de detenção ilegal administrado por uma mesquita em Ibadan, disse à AFP Fadeyi Olugbenga, porta-voz da polícia estadual de Oyo, que resgatou as vítimas na segunda-feira.

A polícia atuou rapidamente depois de receber informações de um rapaz de 18 anos escapou do centro. No total, havia 259 pessoas presas, entres crianças, adolescentes, adultos e uma mulher com um bebê.

"Alguns estão lá há anos e têm problemas de saúde, e atualmente estão recebendo atendimento médico", disse Olugbenga. "Os entrevistados disseram que eram alimentados uma vez a cada três dias, às vezes até menos", acrescentou.

O proprietário e outros oito homens foram presos, mas a investigação ainda está em andamento. Várias operações similares foram realizadas em "casas de correção" religiosas na Nigéria desde setembro. A polícia nigeriana libertou 15 pessoas acorrentadas em uma sala de oração em Lagos.

Centros de reabilitação religiosos privados - geralmente ilegais - são comuns no país mais populoso da África, onde a pobreza é muito alta e os serviços públicos geralmente estão ausentes. A alta taxa de uso de drogas e a falta de instalações de reabilitação estão levando muitos pais a matricular seus filhos nessas escolas informais de recuperação.