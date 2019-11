Polícia holandesa investiga "situação suspeita" no aeroporto de Schiphol em Amsterdã

A Polícia Militar Real holandesa está investigando uma "situação suspeita" no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã.

Um tweet publicado na conta oficial do aeroporto no Twitter também disse que a polícia está analisando "uma situação a bordo de um avião".

A polícia não deu mais detalhes sobre a situação.

Postagens no Twitter sugerem que três homens armados com facas estavam tentando assumir o controle de um voo de saída.

O incidente teria ocorrido a bordo de um avião da Air Europe para Madri, com pelo menos 27 pessoas que estavam no vôo.

Suposto Sequestro

Um membro da tripulação do voo de partida ativou um alerta de seqüestro, segundo a emissora holandesa NOS.

"Existe uma situação suspeita e é tudo o que posso dizer", disse um porta-voz da polícia militar.

Ele se recusou a nomear a companhia aérea envolvida ou fornecer mais detalhes.

Relatos não confirmados de que passageiros e tripulação foram evacuados com segurança do avião surgiram no Twitter.

Imagens mostraram multidões de pessoas no aeroporto e policiais armados atrás de um cordão.

A conta oficial do Twitter do Aeroporto Schiphol twittou: "A Royal Netherlands Marechaussee está atualmente investigando uma situação a bordo de um avião no aeroporto Schiphol de Amsterdã. Manteremos você informado."

E, cerca de uma hora depois, postou: "Os passageiros e a tripulação estão em segurança a bordo. A investigação no local ainda continua."