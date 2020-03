Pessoas do tipo sanguíneo A podem ser mais vulneráveis ao coronavírus, segundo cientistas chineses

Cientistas e pesquisadores chineses identificaram uma vulnerabilidade do tipo sanguíneo A ao coronavírus. Foram analisados dados de mais de 2 mil pacientes diagnosticados com Covid-19 em Wuhan e Shenzhen.



Segundo o jornal chinês South China Morning Post, pesquisas do Centro para Evidências, do Hospital Zhognan da Universidade de Wuhan, relatam aproximadamente 20% a mais de chances de portadores do grupo A serem infectadas com a doença.



Por outro lado, pessoas com o tipo sanguíneo O parecem mais resistentes ao vírus. Dos 206 pacientes que morreram de Covid-19 em Wuhan, 85 tinham sangue tipo A, que era 63% a mais do que os 52 com tipo O. O padrão existia em diferentes grupos etários e de gênero.



Mesmo os pesquisadores dizendo que a pesquisa era preliminar, eles alertaram ao governo chinês o cuidado redobrado com pessoas do grupo A e que pode ser útil introduzir a triagem do tipo sanguíneo na rotina do gerenciamento aos pacientes.



"As pessoas do grupo sanguíneo A podem precisar de proteção pessoal particularmente reforçada para reduzir a chance de infecção", escreveram os pesquisadores liderados por Wang Xinghuan, do Hospital da Universidade de Wuhan.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.