Parques da Disney inauguram área dedicada à Star Wars em maio e agosto

Os fãs da franquia "Star Wars" não precisam mais pensar em uma maneira de embarcar para uma "galáxia muito distante" para ter contato com a Força. Para facilitar a vida de quem curte a saga estelar criada pelo diretor George Lucas, a Disney anunciou que vai inaugurar ainda este ano nos parques da Califórnia e Flórida uma área totalmente dedicada ao universo de Luke Skywalker, Darth Vader, Kylo Ren e da princesa Leia Organa.

O "Star Wars: Galaxy’s Edge", o nome das áreas temáticas da série de filmes de ficção científica de maior sucesso do mundo, será inaugurado primeiramente na Disneylândia, em Anaheim, Califórnia, no dia 31 de maio, e no Hollywood Studios (um dos parques do complexo Disneyworld), em Orlando, Flórida em 29 de agosto.

"No dia da abertura da fase um (na Califórnia), os visitantes serão transportados para o remoto planeta Batuu, composto por um visual único, com sons, cheiros e sabores próprios", informa um comunicado da empresa de entretenimento.

"Os visitantes também poderão fazer parte da história, além de experimentar comidas e bebidas alienígenas, explorando uma intrigante variedade de mercados e assumir o controle da mais famosa nave da galáxia na atração 'Millennium Falcon: Smugglers Run'."

A fase dois do lançamento, em agosto, será da área "Rise of the Resistance," uma atração onde os visitantes terão uma experiência imersiva numa batalha entre tropas da Primeira Ordem e membros da Resistência.

As novas áreas dos parques da Disney também contarão com restaurantes e lojas temáticos de "Star Wars", sendo que em Orlando o complexo terá um hotel que será uma grande nave espacial, onde os hóspedes terão a oportunidade de vivenciar uma viagem pelo espaço.

O "Galaxy's Edge" faz parte de um plano da Disney para expandir seus parques para outros países.