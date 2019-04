Parlamento japonês aprova indenização de vítimas de esterilização forçada

Milhares de japoneses vítimas de esterilização forçada durante a adolescência serão indenizados pelo Estado, seguindo uma lei histórica aprovada nesta quarta-feira (24) por unanimidade no Parlamento.

Após a votação, o primeiro-ministro Shinzo Abe expressou o "sincero pesar" do governo e suas "desculpas profundas".

Cerca de 16.500 pessoas, de acordo com estatísticas oficiais, foram submetidas a uma cirurgia para impedir que elas pudessem procriar sob uma lei eugênica do ano de 1949, revogada apenas em 1996.

A cirurgia se destinava principalmente a pessoas que sofriam deficiência mental hereditária.

No ano passado, uma mulher de 60 anos entrou com uma ação contra o governo, à qual rapidamente uma série de vítimas se juntou, pedindo uma reparação de 38 milhões de ienes (cerca de US$ 340.000).

A nova lei dá o direito a 3,2 milhões de ienes (US $ 29.000) por pessoa, uma quantia ridícula em relação ao dano sofrido, denunciaram os defensores da causa.

A Alemanha, a Suécia e outros países tinham leis de eugenia semelhantes e os governos aprovaram leis para compensar as vítimas.