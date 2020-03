Papa Francisco testa negativo para o coronavírus, afirma jornal

Após cancelar compromissos no último fim de semana por causa de um resfriado, o papa Francisco apresentou resultado negativo em exame de detecção uma possível infecção com o novo coronavírus. A informação é do jornal italiano Messagero.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, não respondeu ao pedido de confirmação da AFP.

Francisco anunciou, no domingo (1º), que não participaria em um retiro espiritual de seis dias com a cúria em Ariccia, ao sul de Roma, devido ao resfriado. O pontífice, de 83 anos, teve dois acessos de tosse durante a bênção do Angelus, celebrada na praça de São Pedro a partir da varanda do palácio apostólico