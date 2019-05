Papa diz às freiras: "serviço, sim, servidão, não!"

O papa Francisco instou as freiras de todo o mundo a se recusarem a se submeter aos abusos de poder do clero, insistindo que a opção por uma vida de serviço não as torna escravas.

"Estou ciente dos problemas, não apenas do abuso sexual das freiras, mas também do abuso de poder", afirmou o pontífice argentino ao receber cerca de 800 freiras superiores no Vaticano. "Por favor, serviço, sim, servidão, não!", disse.

Nos últimos meses, a Igreja Católica foi abalada por investigações jornalísticas sobre a escravidão das freiras e até sua exploração sexual. A Igreja tem quase 700.000 freiras ao redor do mundo.

"Vocês não se tornaram freiras para serem servas de um clérigo!", insistiu o pontífice, que pediu um esforço mútuo para pôr fim a essa cultura, em particular pelas superiores.

"Se você quer ser uma empregada, faça com os doentes. Nesse caso é um serviço", acrescentou.