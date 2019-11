Panda gigante deixa EUA e volta para China na próxima semana

O panda gigante Bei Bei, uma das atrações do zoológico Smithsonian em Washington, DC, já tem data para deixar os EUA e retornar para a China: o próximo dia 19 (terça-feira).

Nesta sexta-feira, o zoo divulgou um vídeo mostrando o panda, que fez quatro anos em agosto deste ano, fazendo estripulias em sua cela.

Crianças admiram o panda Bei Bei Foto: AFP

Seguindo os passos de seus irmãos Bao Bao e Tai Shan, Bei Bei será enviado para a China, conforme as regras do acordo de empréstimo estabelecido por Pequim - todos os filhotes nascidos no zoo voltam para a China quando completam quatro anos.

Sala dos biólogos que acompanham pelas câmeras o comportamento dos pandas no zoo de Washinton Foto: AFP

Seus pais, Mei Xian e Tian Tian, permanecerão em Washington até 2020 pelo menos.

Em setembro de 2015, o panda recebeu a visita das então primeiras-damas de China e Estados Unidos, Peng Liyuan e Michelle Obama, respectivamente, em uma cerimônia na qual seu nome foi anunciado. Bei Bei significa "precioso" em mandarim.