Padre é esfaqueado enquanto realizava missa em Montreal

Um padre foi esfaqueado durante uma missa nesta sexta-feira no Saint Joseph's Oratory em Montreal, a maior igreja do Canadá, segundo a polícia. As imagens transmitidas em um canal de televisão católico e recolhidas pela rede CTV mostravam um homem de jeans, parca e um boné de beisebol branco se aproximando do padre Claude Grou.

Religioso esfaqueado durante missa no Canadá Reprodução

O suspeito foi preso na basílica católica romana pouco depois, enquanto o padre Claude Grou foi levado para o hospital levemente ferido, segundo a autoridade policial. Testemunhas contaram à polícia que "o suspeito correu de repente na direção do padre e o atacou com uma faca".

O agressor perseguiu o padre em torno do altar até esfaqueá-lo Reprodução

O suspeito foi levado para ser interrogado e a cena foi isolada. A porta-voz da Igreja, Celine Barbeau, disse que Grou estava consciente quando foi levado para o hospital". "Estamos esperançosos de que vai sobreviver", acrescentou. O religioso já deixou o hospital e não corre mais risco de morte.

O vídeo do ataque exibido pela CTV mostrou o agressor - um homem alto usando jeans, parca e um boné de beisebol branco - perseguir o padre em torno do altar e esfaqueá-lo. Grou cai no chão, mas rapidamente se levanta e recua enquanto os fiéis cercam o suspeito e o detêm até a polícia chegar.

Motivo não divulgado

Uma testemunha, Adele Plamondon, disse à emissora pública Radio-Canada que o padre estava prestes a começar a ler o evangelho, quando "o homem sacou uma faca e correu para apunhalá-lo".O suspeito "não gritou, não disse nada durante o ataque, mas parecia muito determinado", disse ainda Plamondon.

A prefeita Valerie Plante chamou o ataque de "um ato horrível e indesculpável que não acontece em Montreal", e a polícia não revelou o motivo do ataque. De acordo com um assistente da missa entrevistado pela Radio Canada, o atacante é um homem "branco" e de "alta estatura". "Eu o vi desembainhando a faca e correndo, atacando o pai", testemunhou Adele Plamondon. "Quando vi isso, fui gritando para ir à sacristia e alertar a segurança."

"Eu pensei que ele ia ajoelhar em frente ao altar para rezar, como muitas pessoas fazem", acrescentou. Segundo Plamondon, o suspeito permaneceu em silêncio durante o ataque, mas parecia "muito determinado". A igreja de Saint-Joseph no alto de uma montanha, como a Sacré-Coeur de Paris, e atrai dois milhões de visitantes por ano.