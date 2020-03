OMS nega que cédulas de dinheiro transmitem coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) negou, nesta sexta-feira, informações publicadas pelo jornal britânico The Telegraph de que notas de dinheiro podem propagar o novo coronavírus.

A publicação noticiou que um porta-voz da OMS teria recomendado que, após usar as notas, lavar bem as mãos pode afastar a infecção.

"A Organização Mundial da Saúde (OMS) não disse que notas de dinheiro transmitem COVID-19, nem emitiu avisos ou declarações sobre isso. A OMS recomenda que as pessoas lavem as mãos regularmente com água e sabão ou higienizador à base de álcool, para matar vírus que possam estar nas mãos", informou, nesta sexta-feira, o escritório da OPAS (Organização Pan Americana da Saúde) em Brasília.