OMS envia equipe e assistência médica ao Irã

A Organização Mundial da Saúde (OMS) enviou, nesta segunda-feira (2), uma primeira equipe de médicos e várias toneladas de equipamentos ao Irã, fortemente atingido pelo novo coronavírus. Teerã anunciou um novo balanço de 66 mortes pelo vírus e cerca de 1.500 casos de contaminação, o número mais alto depois da China.

A ajuda e a equipe da OMS serão transportadas em um avião militar dos Emirados Árabes Unidos, disse Robert Blanchard, do escritório da OMS em Dubai, durante uma coletiva de imprensa no Aeroporto Internacional de Al-Maktum.

"O voo transportará 7,5 toneladas de equipamentos e suprimentos médicos, principalmente produtos necessários para a prevenção e controle de infecções, a fim de apoiar as equipes de saúde no Irã", afirmou.

A carga inclui testes de triagem, luvas e máscaras cirúrgicas. "A demanda excedeu em muito nossos estoques disponíveis e estamos com dificuldades em obter mais equipamentos", alertou Blanchard.

A equipe médica é composta por seis médicos, epidemiologistas e especialistas em laboratório, acrescentou.

Obter permissão para entrar no Irã é um "desafio", disse Nevien Attalla, gerente de operações da OMS. Esta é "a maior remessa enviada para combater o coronavírus", acrescentou.

Os Emirados disponibilizaram uma de suas aeronaves militares para transportar a carga, apesar das relações tensas com o Irã. "A ajuda deve alcançar todas as pessoas (...)", declarou Mohammed al-Shamsi, subsecretário de assuntos humanitários dos Emirados Árabes Unidos.

Os países do Golfo impuseram restrições às viagens de e para a República Islâmica do Irã. Quase 130 casos, principalmente peregrinos que estiveram no Irã, foram detectados nos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Catar.