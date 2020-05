OMS diz que América do Sul é novo epicentro mundial da pandemia

O diretor do programa de emergências da OMS (Organização Mundial de Saúde), Mike Ryan, afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (22) que a América do Sul se tornou o novo epicentro mundial da pandemia do novo coronavírus. O continente já soma 554.321 casos de Covid-19 e 28.168 mortes causadas pela doença, segundo dados atualizados diariamente pela plataforma Worldometer.



"Vemos o número de casos aumentar em numerosos países sul-americanos. Há muita preocupação em torno desses países, mas, claramente, o mais afetado no momento é o Brasil", declarou Ryan, em teleconferência desde Genebra.



Mais da metade dos infectados foram reportados pelo Brasil, cujo Ministério da Saúde registrou 310.087 casos nesta quinta-feira, 22. O País também contabiliza a maior parte das mortes na região, com 20.047 óbitos.

"A maioria dos casos é da região de São Paulo", disse o diretor. "Mas em termos percentuais, as taxas mais altas são encontradas no Amazonas: cerca de 450 pessoas infectadas para cada 100.000 habitantes, o que significa uma porcentagem bastante alta", acrescentou.



Logo atrás no número de contaminações estão Peru (108.769 infectados e 3.148 mortos) e Chile (61.857 casos e "apenas" 630 óbitos). A Argentina, país com a terceira maior população absoluta da América do Sul, está em sexto no ranking de casos e óbitos pela covid-19, com 9.931 infecções registradas e 419 mortes pela doença.



De acordo com informações compiladas pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos superaram a marca de 95 mil mortos pela covid-19 no país, consolidando-se como a região mais afetada pela pandemia de coronavírus no mundo. Os EUA registram cerca de 1,58 milhão de contaminações, ainda segundo a universidade norte-americana.



Na Europa, o Reino Unido anunciou hoje que irá impor uma quarentena compulsória de 14 dias a pessoas que chegarem de países estrangeiros em todas as regiões britânicas. A determinação, informada pela secretária para Assuntos Internos, Priti Patel, passa a valer a partir do dia 8 de junho. O governo britânico também divulgou os números de novos casos e óbitos da covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 3.287 infectados e 351 mortos no Reino Unido, que agora soma 254.195 casos e 36.393 óbitos causados pela doença.



O governo da Espanha acatou o pedido das cidades de Madri e Barcelona para as regiões passarem à fase 1 de retomada das atividades, segundo plano de flexibilização das medidas restritivas contra a pandemia de covid-19 no país. Os municípios constituem as duas maiores regiões metropolitanas da Espanha. Além da capital espanhola e de Barcelona, também passaram para a primeira fase as comunidades de Castela e Leão. Ao todo, o país registrou 234.824 contaminados e 28.628 mortos pela covid-19, com 446 novos casos e 59 óbitos nas últimas 24 horas.