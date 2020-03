OMS alerta que cédulas de dinheiro infectadas podem espalhar o coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que notas de dinheiro contaminadas podem propagar o novo coronavírus e recomendou o uso de pagamento por aproximação.

De acordo com o jornal The Telegraph, um porta-voz da OMS indicou, na última segunda-feira, que, após usar as notas, lavar bem as mãos pode afastar a infecção.

O vírus pode se agarrar à superfície corporal por vários dias, apesar de não resistir muito tempo em objetos.

Desde o mês passado a China e a Coréia do Sul estão, literalmente, lavando dinheiro. Os países começaram a isolar e desinfetar notas usadas como maneira de prevenção na propagação do Covid-19.

Funcionários do governo usaram luz ultravioleta ou altas temperaturas para esterelizar o dinheiro. Após 14 dias de armazenamento, as cédulas foram colocadas novamente em circulação.

O Banco da Inglaterra confirmou que as notas podem transportar o vírus, mas que não têm pretensão de fazer o mesmo no Reino Unido. A OMS, no entanto, disse que o banco britânico deveria ter cautela com as notas.