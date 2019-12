Óculos redondos de John Lennon são leiloados por US$ 183 mil

Os icônicos óculos de sol redondos de John Lennon foram vendidos nesta sexta-feira (13) por 137.500 libras (cerca de US$ 183.000), 20 vezes mais do que o preço estimado, em um leilão on-line organizado pela Sotheby's em Londres.

Esquecidos no banco de trás de um carro em 1968, os óculos foram colocados à venda por Alan Herring, motorista de Ringo Starr e George Harrison, dois dos quatro membros dos Beatles, no final dos anos 1960.

Herring explicou que, um dia, ele pegou Starr, Harrison e Lennon e os levou "ao escritório".

"Quando John saiu do carro, percebi que ele havia esquecido os óculos de sol no banco de trás e que uma das pernas havia se soltado", acrescentou. "Perguntei a John se ele queria que eu os reparasse. E ele respondeu: 'Não se preocupe, eles são apenas parte do estilo'".

"Eu não os consertei, mantive-os como estavam".

Outras relíquias dos Beatles foram oferecidas aos compradores, como um colar de pérolas com sinos que pertencia a George Harrison, vendido por 10.000 libras (cerca de 13.334 dólares).

"John Lennon e seus óculos de sol emblemáticos são inseparáveis. (...) Eles são os óculos de sol mais míticos da história do rock and roll", disse Gabriel Heaton, especialista em livros e manuscritos da Sotheby's, em um comunicado.