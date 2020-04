No mundo inteiro, mais de 160 mil pessoas já morreram de Covid-19

A pandemia de coronavírus provocou a morte de pelo menos 160.685 pessoas no mundo, segundo balanço da AFP com base em dados de fontes oficiais. O novo vírus surgiu na China em dezembro do ano passado.

Desde o início da epidemia, foram registrados mais de 2.334.130 casos de contágio em 193 países ou territórios. O número de casos positivos diagnosticados reflete apenas, no entanto, uma parte do número total de infecções devido às políticas díspares dos países para diagnosticar casos (alguns incluem apenas os hospitalizados). As autoridades acreditam que até o momento pelo menos 518.900 pessoas foram curadas da doença.

O número de mortos nos Estados Unidos, mais afetado pela doença no mundo, chegou a 39.090. O país registrou 735.287 contágios. As autoridades consideram que 66.819 foram curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 23.227 mortos e 175.925 casos, Espanha (20.453 mortos e 195.944 casos), França (19.323 mortos e 151.793 casos) e Reino Unido (15.464 mortos e 114.217 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia teve início em dezembro, registra 82.735 pessoas contagiadas, com 4.632 mortos e 77.062 curados. Nas últimas 24 horas o país teve 16 novos casos e nenhuma vítima fatal.