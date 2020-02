Nigéria tem seu primeiro caso de coronavírus

O ministro da Saúde da Nigéria, Osagie Ehanire, anunciou, nesta sexta-feira (28), o primeiro caso do novo coronavírus no país e, consequentemente, na África subsaariana. Trata-se de um "cidadão italiano que trabalha na Nigéria e viajou de Milão a Lagos no dia 25 de fevereiro".

O paciente está "clinicamente estável, sem sintomas sérios", no Hospital de Doenças Contagiosas em Yaba, Lagos.

Até esta sexta-feira, havia apenas dois casos do novo coronavírus em todo continente africano: um no Egito e outro na Argélia. Inclusive vários especialistas haviam manifestado sua curiosidade diante da baixa propagação do coronavírus no continente africano, onde vários países mantém uma estreita relação com a China.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) advertiu, no início da semana, que os sistemas de saúde africanos estão mal equipados para responder ao avanço do novo coronavírus no continente.