Navio-hospital deixa Nova York após redução de pacientes

Um navio-hospital militar dos Estados Unidos deixou Nova York nesta quinta-feira (30) depois de atender pacientes com coronavírus por um mês, no epicentro nacional da pandemia.

A embarcação USNS Comfort partiu de um cais de Manhattan logo após o meio-dia local, sem grandes cerimônias.

O navio chegou à ilha em 30 de março para aliviar a situação dos hospitais lotados e foi recebido por multidões.

Mas apenas alguns enfrentaram o frio e a chuva nesta quinta-feira para se despedir do enorme navio branco e vermelho, que seguiu para uma base naval dos EUA em Norfolk, Virgínia.

O presidente americano, Donald Trump, enviou a embarcação com 1.000 leitos para a Big Apple quando as projeções sugeriam que o Estado de Nova York precisaria dobrar suas camas de hospital para 110.000 no ápice da pandemia.

As internações foram inferiores ao previsto e a tripulação tratou apenas 182 pacientes, sendo 70% com Covid-19, informou a Marinha em comunicado na quarta-feira.

A Covid-19 causou mais de 17.820 mortes na cidade de Nova York, segundo dados do governo. Atualmente, 7.820 infectados estão hospitalizados. Em meados de abril, havia cerca de 20.000.