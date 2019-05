Naufrágio no rio Danúbio deixa pelo menos 7 mortos na Hungria

Pelo menos sete pessoas morreram e 19 estão desaparecidas depois que o barco de passageiros Sereia, que transportava turistas sul-coreanos, virou no rio Danúbio, em Budaspeste, capital da Hungria, na noite de quarta-feira (29), disseram a polícia e o serviço de ambulâncias.

O barco virou ao ser atingido por outra embarcação turística perto do edifício do Parlamento húngaro. Houve fortes correntes no rio em razão de uma tempestade no local.

Mihaly Toth, um porta-voz do dono do barco, informou à TV estatal húngara que o barco havia afundado.

Um grande esforço de resgate foi realizado com barcos, mergulhadores, holofotes e varreduras de radar vários quilômetros rio abaixo.

A polícia informou que o barco transportava 33 turistas sul-coreanos e mais dois tripulantes.

Um porta-voz do serviço de ambulâncias disse à TV estatal que 14 pessoas haviam sido retiradas da água até aquele momento. Além das 7 pessoas que morreram, outras sete sofriam hipotermia, mas estavam estáveis. Não ficou claro quantas pessoas no total foram resgatadas com vida.