Morre, aos 82 anos, primeira dama do Uruguai

María Auxiliadora Delgado, esposa do presidente uruguaio Tabaré Vázquez, morreu hoje (31) aos 82 anos - informou a Presidência em um comunicado.

"Lamentamos anunciar que, na data de hoje, a senhora María Auxiliadora Delgado, esposa do Presidente da República, Tabaré Vázquez, faleceu", afirma o breve comunicado de imprensa que não menciona as causas da morte.

María Auxiliadora Delgado e Tabaré Vázquez se casaram em 1964 e tiveram três filhos biológicos e um adotado.

Ela foi primeira-dama duas vezes: durante o primeiro mandato do marido, entre 2005 e 2010, e desde 2015, quando Vázquez assumiu a presidência pela segunda vez.

Nascida em 1937 em um bairro popular a oeste de Montevidéu, era a mais nova de 11 irmãos.

Era profundamente católica e manteve um perfil extremamente discreto como primeira-dama, com poucas aparições públicas e contato mínimo com a imprensa.O unico evento oficial em que participou, representando o seu marido, foi o funeral do Papa João Paulo II, em abril de 2005.

O presidente Jair Bolsonaro expressou suas condolências. Ele manifestou seu sentimento de pesar ao líder do país vizinho.