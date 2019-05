Morre a gata mais famosa das redes sociais aos 7 anos

A gata mais famosa das redes sociais, Grumpy Cat, a "gata rabugenta", morreu aos sete anos, informaram seus donos nesta sexta-feira (17).

"Estamos inimaginavelmente de coração partido ao anunciar a perda de nossa amada Grumpy Cat", disseram eles em um comunicado postado no Twitter.

A famosa gata, cujo rosto em aparência sempre franzida a levou ao estrelato nas redes até ser fotografada com celebridades como Stan Lee e Jennifer Lopez, morreu na terça-feira "nos braços de sua mãe, Tabatha", em sua casa no Arizona, sudoeste dos Estados Unidos.

"Apesar do cuidado dos melhores profissionais, assim como o de sua família amorosa, Grumpy teve complicações de uma infecção recente do trato urinário que, infelizmente, foi muito forte para ela", diz o texto.

AFP

"Além de ser nosso bebê e um membro amado de nossa família, Grumpy Cat ajudou milhões de pessoas a sorrir em todo o mundo, mesmo quando as situações eram duras, e seu espírito continuará a viver através de seus fãs em todos os lugares".

Centenas de pessoas postaram mensagens de condolências nas redes sociais.

"Descanse em paz, querida, seu rosto zangado foi um dos melhores momentos da minha vida", disse Hollie-Anne Brooks no Twitter.

A gata, cujo verdadeiro nome era Tardar Sauce, ficou famosa quando uma foto sua ainda filhote foi publicada no Reddit em setembro de 2012, diz seu site.

"Seu tamanho pequeno e rosto famoso é provavelmente devido ao nanismo felino e suas costas balançam um pouco quando ela anda por causa disso. Por isso, ela é uma gatinha perfeita."

Grumpy Cat tinha 8,5 milhões de fãs no Facebook, 2,5 milhões de seguidores no Instagram e 1,5 milhões no Twitter.