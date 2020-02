Mona Lisa de cubos mágicos é leiloada por R$ 2,3 milhões em Paris

A Mona Lisa feita com quase 300 cubos de Rubik (cubos mágicos), obra do artista Invader, foi leiloada por 480.200 euros (cerca de R$ 2,3 milhões) no domingo à noite na casa de leilões Artcurial, em Paris, um recorde mundial para a série de "quadros objetos" do artista urbano francês.

"Rubik Mona Lisa", de 2005, quase quadruplicou o valor de sua estimativa (entre 120.000 e 150.000 euros) em um leilão dedicado à arte urbano na casa Artcurial de Paris, que vendeu várias obras de artistas de rua contemporâneos.

A Mona Lisa, ou Gioconda, de cubos mágicos, uma interpretação do famoso quadro de Leonardo da Vinci, é composta por estes cubos 3D, um brinquedo emblemático dos anos 1980.

Invader ganhou fama com suas "invasões" nas ruas de 79 cidades de 33 países. Também deu nome a uma corrente que caracteriza suas obras "quadros-objetos": o "Rubikcubismo".

"Rubik Mona Lisa" é a primeira peça de uma nova série que incluirá os os quadros mais famosos da história da arte: os "Rubik Master Pieces".

De "Almoço na Relva" de Edouard Manet a "A Origem do Mundo" de Gustave Courbet, Invader já reproduziu várias obras com vários cubos mágicos.