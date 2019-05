Ministro de Relações Exteriores da Rússia e chanceler da Venezuela terão encontro

Agências de notícias estatais da Rússia afirmam que o ministro de Relações Exteriores do país, Sergey Lavrov, se encontrará com seu homólogo venezuelano, Jorge Arreaza, neste domingo (05), um dia antes da data marcada para o encontro entre Lavrov e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo. Segundo a agência estatal Tass, Lavrov afirmou que o encontro com Arreaza acontecerá em Moscou.

A Rússia apoia o presidente Nicolás Maduro, enquanto os EUA consideram o líder opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Washington e Moscou se acusam de interferir nos assuntos internos da Venezuela, e Pompeo não descartou a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana.

Lavrov e Pompeo têm encontro marcado para esta segunda-feira (6) na Finlândia.