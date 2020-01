Milhares de turistas fogem de incêndios na Austrália

Dezenas de milhares de turistas fugiram de cidades litorâneas na costa leste da Austrália nesta quinta-feira (2), enquanto os incêndios florestais que tomam conta de diversas regiões do país se aproximavam. Navios e helicópteros militares começaram a resgatar quem está ilhado. Alimentados por altas temperaturas e ventos fortes, há mais de 200 focos de incêndio, nos estados de Nova Gales do Sul e Victoria, ao sudesde do país, ameaçando diversas cidades.

O governo de Nova Gales do Sul declarou estado de emergência a partir de sexta (3), dando às autoridades o poder de remover as pessoas à força e assumir o controle dos serviços.

A crise sem precedentes provocou manifestações que pedem ao governo medidas imediatas contra o aquecimento global, que, segundo os cientistas, é responsável pela maior intensidade e pelo maior tempo de duração dos incêndios.

"É o inferno na terra", disse Michelle Roberts por telefone de uma cafeteria da qual ela é dona em Mallacoota, cidade costeira onde 4.000 moradores e visitantes estão presos na praia desde a noite de segunda (30).

Roberts esperava levar sua filha de 18 anos para um navio da Marinha, que chegou na cidade nesta quinta, a fim de escapar dos incêndios e da fumaça espessa que tomou conta da cidade. A embarcação, que pode carregar até mil pessoas, deve fazer novas viagens de resgate nos próximos dias.

Cinco helicópteros militares estão a caminho da costa sul do país, para trazer suprimentos como água e diesel para os bombeiros que atuam no local e resgatar feridos, idosos e jovens.

Em outros lugares, longas filas se formaram do lado de fora de supermercados e postos de gasolina, pois moradores e turistas procuravam suprimentos para estocar ou escapar do fogo, esvaziando prateleiras de artigos básicos como pão e leite.

Mais de 50 mil pessoas estão sem energia e algumas cidades não tinham acesso à água potável.

As autoridades pediram um êxodo em massa de várias cidades da costa sudeste, uma área popular entre os turistas durante as férias de verão, alertando que a previsão de calor extremo para o fim de semana vai atiçar ainda mais os incêndios. "A prioridade hoje é combater incêndios e evacuar, levando as pessoas à segurança", disse o primeiro-ministro Scott Morrison a repórteres em Sydney.

Oito pessoas morreram em incêndios em Nova Gales do Sul e Victoria desde segunda, e 18 estão desaparecidas, disseram autoridades. Prevê-se que as temperaturas subam acima de 40 ºC ao longo da costa sul no sábado (4), trazendo a perspectiva de novos focos de incêndio.

Até agora, os incêndios florestais destruíram mais de 4 milhões de hectares de área florestal e mais de mil casas. A população crítica o primeiro-ministro Scott Morrison, que reiterou seu apoio à lucrativa mas altamente poluente indústria do carvão australiana.

Nesta quinta, Morrison concedeu a primeira entrevista coletiva desde que os incêndios ganharam intensidade. Ele declarou que as autoridades fazem "absolutamente todos os esforços" para ajudar a população.

O primeiro-ministro pediu aos compatriotas que "confiem em todos aqueles que lutam contra os incêndios" e defendeu a política em termos de mudança climática de seu governo.