Milhares de estudantes iniciam greve global contra mudança climática

Centenas de milhares de estudantes participam hoje (20) de um dia de manifestações em todo planeta, que promete ser a maior mobilização da história para conscientizar os adultos sobre a importância de atuar contra a mudança climática.

Os alunos de grandes cidades como Sydney, Manila, Mumbai, Seul e Bruxelas responderam à convocação da jovem ativista sueca Greta Thunberg: não compareceram às aulas hoje e participaram da greve escolar simbólica.

A convocação para as manifestações partiu da jovem ativista sueca Greta Thunberg AFP

Mais de 300.000 crianças, pais e ativistas protestaram nas principais cidades australianas, o dobro do registrado em uma jornada similar em março. Mais de 5.000 eventos estão programados para acontecer no mundo inteiro.

O objetivo da campanha "Sextas-Feiras pelo Futuro" (Fridays for Future) é mobilizar crianças e adolescentes de todo planeta para que pressionem as pessoas que tomam as decisões, assim como as grandes empresas. Espera-se, assim, a adoção de medidas drásticas para conter o aquecimento global provocado pela ação humana.

Após as manifestações na Europa e nas principais cidades da América Latina, a jornada deve terminar em Nova York, com uma enorme manifestação com mais de um milhão de estudantes de 1.800 escolas.

Ativistas ambientais protestam durante semana de mobilização contra mudanças climáticas no centro de Londres AFP

Os estudantes de Vanuatu, nas Ilhas Salomão, foram os primeiros a sair às ruas.

Em Tóquio, quase 3.000 pessoas protestaram de maneira pacífica. "O que nós queremos? Justiça climática! Quando queremos? Agora!", gritaram os participantes.

Na Indonésia, milhares de pessoas aderiram à convocação. O país é palco de incêndios florestais, que provocaram uma grande nuvem de fumaça tóxica nos últimos dias.

Na África do Sul, 500 pessoas protestaram em Johannesburgo.

Na Europa, 15.000 pessoas compareceram a uma manifestação em Bruxelas, enquanto na Alemanha, onde os ecologistas têm um forte peso eleitoral, ativistas bloquearam o trânsito no centro de Frankfurt. Em Berlim, o principal evento começou no emblemático Portão de Brandeburgo.

Em Paris, Jeannette, de 12 anos, estava acompanhada do pai, Fabrice. "É meu aniversário e pedi para vir. A situação me deixa triste. Estamos em apuros e estamos fazendo tudo errado", disse.

Na quinta-feira, Greta – uma adolescente sueca de 16 anos que se tornou um símbolo da frustração de uma geração com o tratamento dado à questão climática – insistiu em que há soluções que estão sendo "ignoradas" e pediu aos jovens que tomem a iniciativa.

"Tudo conta, o que você faz conta", afirmou, em mensagem de vídeo.

As manifestações também foram importantes em Nova Délhi, Mumbai e Manila. Algumas autoridades locais, escolas e empresas estimularam a participação. Outras instituições criticaram o movimento, afirmando que as faltas devem ser explicadas. Os jovens não parecem, porém, dispostos a ceder.

Manifestantes de pé sobre blocos de gelo com pescoços presos a uma forca durante manifestação "sextas-feiras para o futuro" no Portão de Brandemburgo, em Berlim AFP

"Estamos aqui para enviar uma mensagem às pessoas que estão no poder e mostrar que estamos preocupados, que isto realmente é importante para nós", afirmou Will Connor, de 16 anos, em Sydney.

O debate sobre a mudança climática é diário na Austrália, um dos maiores exportadores de carvão do mundo e com minas que geram empregos e impulsionam a economia.

O país também sofre, contudo, as consequências da mudança climática. Nos últimos anos, registrou secas, incêndios florestais, inundações devastadoras e a perda irremediável da Grande Barreira de Corais.

Crianças seguram cartazes e gritam slogans durante marcha contra mudanças climáticas na Ucrânia, no centro de Kiev AFP

Conservador, o governo australiano não chegou ao ponto de negar a mudança climática, mas deseja limitar a discussão a uma escolha entre gerar empregos, ou cumprir as metas de emissão de gases causadores do efeito estufa.

"Nos vemos nas ruas!", anunciou a seguradora Future Super, que conseguiu reunir 2.000 empresas na campanha a favor dos protestos.

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, comprometeu-se a alcançar a neutralidade de carbono até 2040 e estimulou outras empresas a seguirem o mesmo caminho.

Garota levanta cartaz com a frase "não há empregos em um planeta morto" durante maior greve climática do mundo em Sydney AFP

Os protestos desta sexta-feira preparam o caminho para duas semanas de mobilização em Nova York, começando pela Cúpula da Juventude sobre o Clima, que acontece sábado na ONU.

Na próxima segunda-feira (23), o secretário-geral da ONU, António Guterres, preside uma reunião de emergência, na qual pretende solicitar aos líderes mundiais que fortaleçam e ampliem os compromissos adotados em 2015 no Acordo de Paris.

De acordo com as últimas estimativas publicadas pela ONU, para se ter alguma chance de conter o aquecimento global em 1,5ºC acima da temperatura média do século XIX, o mundo teria de zerar as emissões de carbono até 2050.