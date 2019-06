México: Foto de pai e filha afogados comove papa Francisco

Em nota, o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Alessandro Gisotti, informou hoje que o papa Francisco viu "com imensa tristeza" a foto de um pai e sua filha afogados no rio Bravo, no México, e que reza por eles e por todos os migrantes que morreram tentando escapar dos problemas que assolam seus países.

"Com imensa tristeza, o Santo Padre viu as imagens do pai e de sua filha bebê que se afogaram no rio Grande enquanto tentavam atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. O papa está profundamente triste com a morte e está orando por eles e por todos os migrantes que perderam suas vidas enquanto tentavam fugir da guerra e da miséria", diz nota.

Registro trágico

Um migrante salvadorenho e sua filha de quase dois anos morreram afogados quando tentavam atravessar o Rio Bravo na altura da cidade de Matamoros, no estado mexicano de Tamaulipas, em sua viagem rumo para os Estados Unidos, uma imagem que provocou um grande choque.

Os corpos foram encontrados na segunda-feira, de acordo com os documentos judiciais.

Óscar Martínez Ramírez, 25 anos, que trabalhava como cozinheiro em El Salvador, colocou a filha por dentro de sua camisa para tentar atravessar o rio, mas os dois se afogaram diante do olhar da mãe da menina antes de chegar ao lado americano.

A família estava em Tapachula, no estado de Chiapas, desde a semana passada. No domingo, eles decidiram seguir para os Estados Unidos.

A mãe, de 21 anos, também tentou atravessar o rio, acompanhada por um amigo da família, mas os dois desistiram e retornaram ao lado mexicano. O pai e a menina se afogaram no forte fluxo do rio antes de chegar à fronteira americana, segundo as autoridades.