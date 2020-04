Mestres do chocolate adaptam símbolos da Páscoa aos tempos do coronavírus; veja galeria de imagens

O ovo da Páscoa será diferente neste ano, em tempos de isolamento social na maioria dos países. Pelo mundo, confeiteiros tentam salvar a alegria da data, em meio à pandemia da Covid-19, com muita criatividade e bom humor.

Em Pirmasens, na Alemanha, produtos da Páscoa fazem homenagem aos profissionais de saúde Foto: Reprodução

Na Alemanha, coelhinhos de chocolate ganharam máscaras ou trajes brancos de profissionais de saúde. Assum, busca-se motivar a categoria com homenagens pelos esforços no enfrentamento ao novo coronavírus.

Na França, mestre confeiteiro modelou ovo no formato do coronavírus Foto: Reprodução

Na Eslováquia, os ovinhos foram decorados com as palavras "Covid-19 - 2020".

Na Eslováquia, ovos são pintados com o nome da doença Foto: Reprodução

Na França, houve quem esculpisse o chocolate inspirado no formato do novo coronavírus, com direito às coroas ao redor do ovo.

Na Grécia, preparar coelhinhos de chocolate exige mais trabalho dos confeiteiros Foto: Reprodução

Na Grécia, os coelhinhos com máscaras também são uma aposta para a Páscoa. Os confeiteiros dizem que o trabalho de confecção das peças de chocolate é mais demorado devido aos detalhes das máscaras.

Em Pirmasens, na Alemanha, coelhinhos ganharam máscaras Foto: Reprodução

Mesmo com o temor de um longo período de quarentena devido à proliferação da Covid-19, o objetivo dos confeiteiros é manter viva a tradição da Páscoa, divertindo principalmente as crianças.

Na Suíça, criações dos confeiteiros fazem referência à pandemia Foto: AFP

Em lugares onde o chocolate é um patrimônio cultural, como a Suíça e a Bélgica, também houve referências ao novo coronavírus nas criações dos mestres confeiteiros. Como se vê, até a Páscoa se adaptou aos novos e desafiantes tempos.