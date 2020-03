Mesmo com restrições por causa do coronavírus, França realiza eleições municipais

A França realiza eleições municipais, neste domingo (15), mesmo com a restrição a eventos públicos para evitar a difusão do coronavírus. Os locais de votação abriram em meio ao fechamento dos restaurantes, museus e da maioria das lojas do país.

A França registra 4.500 casos da covid-19, com 91 mortes até o momento. O presidente Emmanuel Macron decidiu não adiar as eleições, temendo que a medida soasse antidemocrática. No entanto, com o medo relacionado à difusão do vírus, a expectativa é de comparecimento bastante reduzido.

O governo ordenou medidas sanitárias sem precedentes nos locais de votação. Organizadores mantém uma distância de um metro entre cada eleitor nas filas, e fornecem sabão, álcool gel e lenços desinfetantes nas máquinas de votação. Os eleitores estão sendo instruídos a levar a própria caneta para assinar o registro de voto.

As eleições deste domingo são o primeiro turno de uma votação que vai escolher os líderes de todas as 35.000 comunas francesas, algumas delas com apenas algumas dezenas de moradores. Serão eleitos os prefeitos e membros dos conselhos municipais.

É a primeira vez em que o partido de Macron compete em eleições municipais, com baixa capilaridade em alguns locais do país. O presidente segue impopular após meses de protestos dos coletes amarelos e greves contra uma proposta de reforma previdenciária.